今年的俄烏戰爭，讓全世界看到無人機的可能性，也讓這個產界受到關注。基隆市崇右影藝大學近年入無人機教育，3日在校園內成立「無人機產業創新基地」，邀集產官學界共同揭牌。

崇右影藝科技大學董事長林金水表示，今年初起俄烏戰事方酣，讓他感受到無人機對台灣的重要性，因此特別結合產官學合作，共同設立這座「無人機產業創新基地」，也宣布將籌組「台灣無人機產業協會」，將以無人機基地為籌備核心，邀集產官學單位一起加入，發展台灣無人機產業的行列。

立委蔡適應指出，俄烏戰爭突顯不對稱戰力的重要性，面對軍費是國軍數十倍的對岸軍力，無人機必然是台灣發展不對稱戰力的重點。他強調，中央已經將無人機列為未來幾年產業發展的重點，他一定會爭取預算將基隆打造為台灣的無人機重鎮，讓無人機成為基隆在地的重要產業。蔡適應強調，基隆雖然不太需要用無人機進行農業活動，但舉凡物流、巡檢、漁業、港務、建築建模、土地測量等其他無人機應用，都非常適合在基隆進行推廣。

民航局副局長林俊良表示，對崇右申請作為基隆市的無人機考場樂觀其成，他認為基隆有很好的潛力發展無人機產業，民航局也會促成考場的設立，讓更多基隆考生就地考照，替台灣無人機產業灌注更多新血。

崇右影藝大學校長蕭源都表示，該校在無人機教育訓練方面有豐富的教學經驗，從2年前開始至今已累積辦訓輔導1200多人。他強調，學校目前已經劃設了符合民航局標準的考照練習場，將投入無人機人才培訓與技術開發，若成功向民航局申請成為正式考場，將可讓基隆市民在地考證，也歡迎外縣市共同參與，未來更將讓崇右影藝大學成為基隆的無人機產業火車頭。