嘉義縣正規畫民雄航太產業園區串聯產業鏈，打造具研發、生產、測試機能皆具的無人機產業環境。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年國慶焰火在故宮南院施放，「無人機國家隊」夜空排列出國旗等圖案，當時被譽為台灣之光，現卻被國民黨立委踢爆，指當晚表演的無人機使用機具等來自大陸，由於嘉義縣正在打造無人機產業聚落，嘉義縣政府今表明立場，強調無人機是台灣發展重點，可提高台灣關鍵地位與經濟韌性，雖無人機國家隊環境艱困，仍透過同業分工、異業結盟，為打入國際供應鏈辛苦耕耘，期盼各界相互扶持，共同創造實績。

嘉縣經濟發展處指出，考量推動我國無人機產業發展，涉及多元資源整合及跨部會協商，縣府2020年起即推動產業聚落發展，整合台灣本土無人機產業力量，協助業者發展產業應用，打造新興無人機商業模式，善用資源與利基，構築無人機產業通用關鍵核心供應鏈，並爭取支持嘉縣成為我國無人機與航太發展重鎮。

經發處說，嘉縣位處台灣西部科技走廊中樞軸點，擁有便捷交通、乾淨空域及多元地形，現正規畫民雄航太產業園區串聯產業鏈，打造具研發、生產、測試機能皆具的產業環境。此外，縣府9月2日成立台灣無人機供應鏈D-team，將帶領無人機國家隊發展本土商業模式。

經發處表示，位於縣治特區的亞洲無人機AI創新應用研發中心為先導基地，集結產官學研等單位，致力發展新創企業與提供無人機良好研發環境；義竹大型無人載具測試場則聚焦大型無人機測試飛行空間，配套國家級測試驗證中心，完備國內無人機發展環境。

經發處強調，產業競爭力不足、市場規模小、資金募集不易、人才缺乏及監理工具不足，一直是台灣無人機產業所面臨的發展困境，但無人機國家隊仍為打入國際供應鏈辛苦耕耘。