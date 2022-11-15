國家最高環保榮譽獎項「第四屆國家企業環保獎」頒獎典禮，15日在台北市青少年發展處演藝廳舉行。漢翔公司岡山廠獲得製造組銅級獎，由環保署張子敬署長頒獎，以表達對獲獎企業的最高敬意與謝忱；漢翔岡山廠由發動機事業處副處長王芳華代表領獎，肯定漢翔公司對於環保工作的用心，與政府攜手為環境永續而努力。

漢翔公司指出，環保署為鼓勵企業重視企業社會責任，落實環境保護的理念，因而辦理「國家企業環保獎」甄選活動，評比方式分為初評、複評及決選，評選指標項目分為環境政策、能資源節用、汙染防治、環境參與及其他環保績優事蹟五大構面。

環境政策包含環境管理查證、綠色生產等；能資源節用如推動節能、節電措施等；汙染防治包含廢(汙)水污染減量、廢棄物減量等；環境參與如員工參與環保活動，其他環保績優事蹟則如性別平等及企業誠信計畫等。

漢翔公司表示，該公司董事長胡開宏多次強調，2050年淨零排放為全球共識，減碳是國際經貿的重要課題，公司內部已成立碳中和推動單位，積極規畫減碳行動，漢翔各廠區成功通過ISO14064溫室氣體盤查。

漢翔岡山廠長期落實環保工作，依循ISO14001環境管理系統，進行製程減廢、清潔生產、綠色採購、空氣汙染防制、廢(汙)水處理、廢棄物資源化、毒性化學物質替代品、節能減碳、資源回收、環境教育、社會參與、綠色採購與綠色辦公等行動。

漢翔公司強調，岡山廠近年除獲得環保相關多項獎項外，包含第24、25、26、27屆企業環保獎、2位模範環保專責人員、第1、2、3屆國家企業環保獎、節能減碳行動標章績優及特優獎，也獲得綠建築標章等殊榮，未來將持續秉持愛護環境的信念，付出更多心力，使地球更美好，將美麗家園留給後代子孫。