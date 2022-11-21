競選連任的國民黨籍雲林縣長張麗善今（21）日在臉書指出，將全面汰換破損嚴重的國中小課桌椅，不再讓孩子使用椅子搖晃、抽屜破洞或是桌面斑駁不平的課桌椅。

張麗善表示，這麼多年來第一次，我們將全面汰換破損嚴重的國中小課桌椅，不再讓孩子使用椅子搖晃、抽屜破洞或是桌面斑駁不平的課桌椅。

張麗善直言，因為中央沒有針對課桌椅的固定補助，所以過去只能不斷修補。為了徹底改善，我們決定全面汰換不堪使用的課桌椅，經過各校仔細盤點，全縣約有26,735組的課桌椅破損嚴重需做汰換，縣府將編列4,960萬預算協助學校進行更新。

張麗善指出，至於汰換掉的課桌椅，我們將送往技職教育的實驗學校－石榴國中，作為木工實務課程的教材，進行課桌椅的修復或再製，然後再將完成品送進課學校課桌椅汰換的循環當中，再生利用 。不僅讓雲林校園課桌椅都能維持一定品質，也將永續概念落入實務，培養學生惜物愛物的精神。

張麗善強調，讓孩子有最好的學習環境！