民進黨雲林縣長候選人劉建國（右二）舉行「驗光人員後援會」成立大會，守護國人視力健康。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，國民黨雲林縣長候選人張麗善21日前往東勢鄉，公布「水利政策亮點」，完成雲林縣20鄉鎮市未來水利規畫藍圖，並表示已完成全縣20鄉鎮市願景巡迴，選前最後幾天將持續拜票作最後衝刺。民進黨雲林縣長候選人劉建國則舉行「驗光人員後援會」成立大會，訴求守護國人視力健康。

張麗善表示，雲林縣管排水高達147條，她上任4年已完成近110億元水利建設，執行超過650公里的河川清疏任務。此外，亦打造雲林縣智慧防汛整合平台，於易淹水地區設置路面淹水感知器202支，再搭配推動20鄉鎮市至少各1處自主防災社區的通報機制，可即時掌控災害現況。

張麗善說，雲林目前水門數量達825座，抽水站也有134站，對於全縣321台大小移動式抽水機，她上任後規畫設置移抽平台，讓抽水機有自己的家，一來保障民眾通行安全，二來可減少汛期時吊運配置的時間。

在應對短延時強降雨以及低窪易淹水地區方面，張麗善說，面對極端氣候，就算排水整治完成，排水設施有其一定的設計容量，雖可減低淹水災情，但無法完全避免淹水，對於超過計畫保護標準的洪水事件，必須做好預警及防災準備，以利完成綜合治水任務。

劉建國在「驗光人員後援會」成立大會時表示，過去他在立法院與大家一起為了驗光人員的權利而努力，幫助驗光人員其實就是幫助國人的視力照顧，全世界很多國家都已經立了專法，台灣卻慢了人家很多，經過大家不屈不撓的努力，最終得以讓《驗光人員法》完成3讀通過。

劉建國指出，透過《驗光人員法》3讀立法，對驗光人員的整體環境、尊嚴提升，以及對國人視力保健都是一大進步，這絕對是非常正向的事情。