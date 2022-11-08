珠海航展看點神祕飛彈、多款新型無人機今首次亮相。運油-20空中加油機不僅可以執行空中加油任務，必要情況下還可以充當運輸機。（澎湃新聞）

珠海航展看點神祕飛彈、多款新型無人機今首次亮相。殲-10C戰鬥機是中共空軍的主力戰機之一。（澎湃新聞）

珠海航展看點神祕飛彈、多款新型無人機今首次亮相。轟-6K轟炸機掛載神秘飛彈現身。（澎湃新聞）

澎湃新聞8日報導，第十四屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）11月8日正式拉開帷幕。作為世界知名五大專業國際航空航太展覽，每一屆珠海航展都會成為大眾關注和討論的熱點。轟-6K轟炸機攜帶神祕飛彈現身、多款新型無人機首次亮相、殲-20四機密集編隊飛行展示，本屆航展看點不少。

據報導，大陸空軍6日公布了參加航展陣容，投入新時代練兵備戰的50型武器裝備集中參展，殲-20、運油-20和攻擊-2無人機等7型飛機，共軍兩支飛行表演隊都將進行飛行展示。

據介紹，本屆航展上，「雙20」飛機空中地面全方位展示，殲-20首次在珠海展示，運油-20首次在空中飛行展示。殲-20作為中國第五代戰機，近年來服役越來越多。運油-20作為中國新一代空中加油裝備，與殲-20、殲-16、殲-10C等空軍「三劍客」戰機多次開展空中加油訓練，增強了空軍航空兵遠端機動能力。此外，「胖妞」運-20也將進行地面展示。

飛行彩排時，運油-20在空中釋放三根加油管，這是該機首次在公眾面前展示收放加油管，也表明該機具備同時可為三架戰機進行空中加油。

此前大陸央視報導，軍事專家王明志說，作為多工加油運輸機，運油-20是空中力量的倍增器。運油-20和運-20與殲-20、殲-16飛機組成靈活的戰鬥編組，將大幅度提升空軍遠端機動、遠域攻防和遠端投送能力。值得關注的是，運油-20不僅可以執行空中加油任務，必要情況下還可以充當運輸機，進一步增強戰略投送能力。

殲-20是近年航展明星戰機，往屆珠海航展，殲-20進行過單機或雙機飛行表演，本屆航展飛行彩排出現了四機密集編隊飛行，據悉，空軍新域新質作戰力量，在本屆航展上有全新展示。

首次進行飛行展示的攻擊-2無人機，是中國研製的一型中高空長航時察打一體無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。地面靜態展示的，還有無偵-7、無偵-8、無偵-10等無人機裝備。

轟-6K轟炸機和「飛豹」殲擊轟炸機雖然多次在中國航展上亮相，常常被「喜新厭舊」的軍事愛好者「忽視」，然而本屆航展這次兩款戰機卻攜帶兩款神祕飛彈現身航展，引發熱議。

澎湃新聞報導，以往轟-6K展示的飛彈主要是KD-20空射巡航飛彈和KD-63空對地飛彈，但此次轟-6K攜帶了一款外形與俄羅斯「匕首」極音速相近的飛彈，採用雙錐形彈頭，彈體尾部有X型對稱分布的控制舵面。大陸軍事專家張學峰從氣動布局來看，該飛彈飛行速度非常高，很可能是某種空射彈道飛彈或極音速飛彈，可以用於遠端打擊地面或海上目標。

另一款神祕飛彈掛載於「飛豹」A2和殲-16戰機上，從外形上看，該飛彈採用隱身設計，彈體上方安裝了一對可折疊的彈翼。張學峰指出，這款飛彈採用了隱身設計，而且彈翼可折疊和展開，增加彈藥的射程，是一種類似美國AGM-158的防區外空面彈藥，具備較強的突防能力。

「這兩款飛彈的現身表明我軍的防區外遠端打擊能力有進一步提升。」張學峰表示。