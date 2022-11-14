升級版「信仰」（Bavar）373飛彈防禦系統發射「獵人」（Sayyad）-B4型長程飛彈

以色列13日接收了3架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機，加上原本的33架，如今共有36架。而在未來幾星期，它們將開始參與140 「金鷹」（Golden Eagle）中隊的作戰活動。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）和保加利亞軍事網（BulgarianMilitary.com）報導，伊朗最近公開了升級版「信仰」（Bavar）373長程飛彈防禦系統，而它可以在約400公里的距離鎖定目標，並在300公里外加以摧毀。而在升級前，它最多只能偵測到350公里外的目標。

在試射中，它發射了「獵人」（Sayyad）-B4型長程飛彈，射中了「前鋒」（HESA Karrar）無人靶機。伊朗消息人士透露，雖然「前鋒」並非隱形機，但德黑蘭啟動了新版X波段雷達，在376公里外加以攔截。

伊朗空軍司令部高級軍官告訴半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），「前鋒」靶機在海拔剛超過12公里處被摧毀。而F-35是隱形戰機，據伊朗專家@Pataramesh根據現有的資料計算，認為「信仰」373能從90 公里外加以攔截。不過，有其他軍事專家指出，他的計算方式有問題。

顯然伊朗正設法攔截來自以色列的隱形戰機，但軍事專家惠廷頓指出，以F-35駕駛的角度看來，只要加以反制，伊朗的「信仰」373雷達不但無法鎖定戰機，甚至還可能被封殺出局。

另一方面，不僅是伊朗，連俄羅斯專家也說，俄方的3D VHF型1L119「天空」（Nebo）-SVU主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）能「獵殺」F-35戰機。

據俄羅斯專家說，F-35的機頭、進氣口，以及機身、機翼和座艙罩之間的連接處面對VHF雷達時，可能都是罩門。不過，VHF雷達有個嚴重的問題，那就是它們不夠精確。