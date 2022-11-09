基隆市警察局9日表示，將自12月1日起，在基隆市新增4個路口的科技執法，呼籲民眾遵守交通規則，以免受罰。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

先前基隆市警局在仁二路、愛一路口設置科技執法設備，據統計交通事故下降三成，基隆市警局9日表示，在中央補助下，警局將於12月起，在基隆市中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵路127巷口（八堵火車站）等4處易肇事路口設置路口科技執法，警方呼籲民眾遵守交通法規，以免受罰。

基隆市警察局表示，今年獲得交通部補助，在仁二路與愛一路口設置「違規轉彎科技執法設備」，取締該路口違規左（迴）轉彎及機車行駛行人穿越道。從今年9月1日啟用，至10月31日止，該路段月平均交通事故僅有3件，與近3年的平均數相較之下，交通事故發生頻率下降約3成。基隆市警察局認為，科技執法能有效防制交通事故，提升路口安全。

為此，中央後續補助基隆市警局設置科技執法的器材，基隆市警局則選擇了中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵路127巷口（八堵火車站）等4處易肇事路口設置路口科技執法，將針對違規轉彎、闖紅燈、跨越雙白線、未依標線指示行駛及機車行駛行人穿越道等違規加強取締，並於前方道路設置相關預告及警告牌面，提醒用路人遵守標誌指示行駛，避免違規受罰。

基隆市警局表示，目前4處路口科技執法設備均已建置完成，預計將自12月1日起正式啟用。市警局強調，這套設備採「多功能」交通違規偵測，將依據各路口不同違規態樣，由系統AI辨識車號、車種，自動運算判別違規行為。警方呼籲民眾要遵照路上標誌及標線，並遵守交通規則，以免受罰。