高雄地檢署年初偵破國營事業電子舞弊案，這幾天直搗各公司帶走涉案人員。對此台電、中油回應，尊重並積極配合調查，如事證明確，舞弊者將予以除名免職。至於在職涉嫌舞弊仲介者，台電說會依事證提報獎懲委員會，追究其行政與法律雙重責任。

後續防弊上，台電表示，先前已請電信警察派員在各考場協助監測異常電波、電波定向監測車巡邏、隱形耳機偵測器外，後續將持續精進防弊作為，如研擬阻絕手機通訊傳輸措施，及加強監考人員防弊訓練，針對過往有舞弊案例甄試類別，指派政風人員擔任監場任務等。

中油則說，甄試階段就會採雙證件入場應試、使用金屬探測器及電子偵防設備偵測異常訊號、複試採複評測試等。再來會對新人能力加強考核，2次考核不合格或綜合考評不合格者，即辦理約談通知停止訓練，不予派(僱)用。

中油表示，證據確鑿者，就是依工作懲戒辦法，終止勞動契約給予免職。台電則是依甄試簡章規定以除名處理。