陳啟能、林佑昌、三重里長聯誼會長姚振芳也分持寶劍，刺破諷刺侯友宜「無心、無知、無感」的大黑球。(黃敬文攝)

雖然台下的民眾熱情支持，但旁邊仍有一塊區域的座位沒有坐滿，呈現巨大的落差。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍與新北市議員、民進黨新北市議會總召陳啟能聯合競選成立大會在今(28)日舉辦成立大會，由於林佳龍日前確診無法到場，因此由選區總督導、基隆市長林右昌擔任分身到場力挺，他們還在現場刺破黑球，諷刺新北市長侯友宜無心無知又無感，更呼籲市民直接了當票投林佳龍，成全侯友宜，「不想參與市政，就直接去參選總統」。

今天的成立大會邀請除了邀請立法委員余天、陳亭妃已及林淑芬到場外，林右昌也擔任林佳龍的分身站台力挺，雖然台下的民眾熱情支持，但旁邊仍有一塊區域的座位沒有坐滿，呈現巨大的落差。

林右昌表示，陳啟能是問政犀利及嫻熟議會運作的議員，目前他擔任新北市議會黨團總召，足認重大，除了要輔選林佳龍，還要兼顧整個新北市議會民進黨團，對侯友宜市政團隊的嚴守把關及攻防議題的操作，因此應該支持陳啟能繼續連任，讓他無後顧之憂，不要讓他再受到分票的危機。

此外，陳啟能、林佑昌、三重里長聯誼會長姚振芳也分持寶劍，刺破諷刺侯友宜「無心、無知、無感」的大黑球，批評他既無心市政只想選2024、市民等市長給恩恩案一個交代的無知，以及新北市及市長的評價倒退，對市民感受無感。

陳啟能痛批侯友宜「若無心市政不應該作為候選人」；他強調，自已在這2年來觀察，從侯友宜心有所想開始，就根本沒有參與什麼市政，尤其在侯這一任市長裡面，也看不到在新北市有沒有更重大的政績，現在所剪綵的都是前市長朱立倫以前的舊有案件。

陳啟能表示，侯友宜現在推動的重大設施不是回饋就是BOT，尤其三重商工六樓的教學園區，他竟然把這項取消列管計畫，連教學園區都要用BOT，就是莫名其妙，「這種東西都可以BOT，那甚麼不可以BOT」，可見他就是無心市政。