選戰倒數23天，國民黨竹北市長候選人林為洲，3日晚成立竹北城中後援會，重磅邀請新北市長侯友宜到竹北天后宮參拜，侯友宜助講時以台灣需要會做事的人，懇託竹北鄉親支持林為洲當選竹北市長，全力拉抬林為洲的勝選氣勢。

林為洲說，他和縣長楊文科選舉號次都抽中4號，絕對可以為新竹縣和竹北市形成「做4連線」。侯友宜說他4年前參選新北市長是抽中2號，這次也是2號。2人一起比出「2」的手勢，稱加起來就是「4號」。

林為洲指出，侯友宜市長治理新北市400萬人口的城市，許多政策、建設、行銷、新北E化等，都讓新北市民非常有認同感，舉例來說，新北歡樂耶誕城在侯市長的任內更進化，每一年的主題都不一樣，今年的主題是迪士尼系列中的「冰雪奇緣」，在板橋市民廣場中央，有巨大的雪寶供市民拍照，這樣行銷新北市的方式，是未來竹北市能效法的活動內容。

林為洲並說，侯市長擔任新北市長唯一信念就是「好好做事」，在選舉過程中不攻擊對手，只闡述對新北市的政策理念，每件事都以身作則帶頭做，正是他本次選戰的主軸。

林為洲說，他在竹北市生活61年，看著竹北市一路發展，一心想著讓家鄉更好，所以提出的每一政見，都讓竹北人非常有感，而且是上任後能立即能執行。

林為洲感謝侯友宜百忙之中來竹北市替他加油打氣，同時向侯請益市政議題，獲益良多，竹北市是一個快速發展的城市，人口數已破21萬，但市公所並沒有超前部署因應，侯友宜市長來訪竹北市，給他很多市政建議，如何用市公所的規模讓21萬人有更好的宜居生活，是他未來執政的目標。