「2022新北市希望市集X小–青–新–咖啡節」現場有多位咖啡師特別與農友合作，推出咖啡節限定特調飲品及點心。（農業局提供）

為了協助農友推廣優質農產品，新北市農業局建立「新北希望市集」品牌，協助拓展銷售通路，本周末12、13日上午10點至下午6點將在碧潭風景區東岸廣場舉行「2022新北市希望市集X小–青–新–咖啡節」，邀請職人團隊、台灣灣咖啡發展協會，販售在地優質農產、精選手作工藝品及精選手沖咖啡。

農業局指出，這次咖啡節以「當咖啡遇上在地食材」為題，現場聚集70處攤位，超過百家品牌，不僅有咖啡甜點師，還有手工藝達人和多位在地小農，多位咖啡師特別與農友合作，推出咖啡節限定特調飲品及點心，像是達文西咖啡就使用三峽竹崙子莊園的咖啡豆及青農聯誼會長盧苡甄所種植金棗，推出特調「金金相印」，咖啡茶香四溢，絲滑圓潤沁脾的風味，相當獨特。

另外，有咖啡師也選用汐止區農會包種茶、石碇區農會白毫烏龍及三芝牧蜂農場的蜂蜜，製作活動限定飲品，譜出特色咖啡交響曲。活動現場更有手沖咖啡競賽，國際咖啡品質鑑定師SCA精品咖啡協會訓練師李秉達將擔任評審，與6位咖啡師一起品評。

台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示，活動服務台將販售園遊券，每張價格300元，可以等值抵用現場消費，還會贈送主題美食兌換券，憑券可到攤位兌換咖啡或金棗的特調飲品「金金相印」、三峽蜜香紅茶與深焙咖啡調配的「木星二宮」或蜜香紅茶威士忌可麗露等限定美食，限量500份，詳情可至小青新咖啡節粉絲團查詢。

農業局長李玟表示，市府長年秉持先創通路、再開農路的精神，打造希望市集品牌，目前已有19處市集據點，協助小農拓展銷路，並定期舉辦市集展售，這次與台灣咖啡發展協會合作，希望提升市集品牌知名度，也為農民和消費者分別創造長期穩定的銷售通路、優質農產的集散地。