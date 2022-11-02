新北市長侯友宜今與「侯家軍」新北市議員候選人呂家愷前往樹林博愛街市場掃街拜票，友宜表示，年輕朋友對呂家愷認識不夠多，他選情真的非常危險，強調會帶著呂家愷，並肩作戰。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今與「侯家軍」新北市議員候選人呂家愷前往樹林博愛街市場掃街拜票，友宜表示，年輕朋友對呂家愷認識不夠多，他選情真的非常危險，強調會帶著呂家愷，並肩作戰。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今與「侯家軍」新北市議員候選人呂家愷前往樹林博愛街市場掃街拜票，侯家軍先前被外界評斷選情告急，徘徊在安全名單周邊，多次喊話希望侯友宜能多來選區。侯友宜表示，年輕朋友對呂家愷認識不夠多，他選情真的非常危險，強調會帶著呂家愷，並肩作戰。

新北市土城、三峽、樹林、鶯歌選區，有17位市議員候選人搶奪10席，呂家愷有市府經驗，也是在地鶯歌人，但本次新人眾多，民進黨新北市議員候選人卓冠廷聲量如日中天，現任市議員蘇泓欽服務口碑佳，鶯歌票源較難爭奪，土城、樹林基本盤也多為現任市議員掌握，因此呂家愷要突破重圍，難度相當高。

侯家軍為了抬高聲量，選前也緊貼侯友宜，盼能做最後衝刺。侯友宜說，呂家愷是鶯歌、三峽在地人，年輕有為，尤其對市政公共議題嫻熟，他認識呂已經四年，認真肯定務實，敢承擔負責，可以為這塊土地做更多事情。

侯友宜說，年輕朋友對呂家愷認識不夠多，就是這樣他才一定要特別站出來，呼籲大家給呂家愷一個希望，讓這塊土地更好。侯友宜也強調，呂家愷真的非常危險，大家認識不多，但呂真的很棒，他一定會帶著呂家愷，並肩作戰，期待這塊土地會更好。