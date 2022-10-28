基隆市長林右昌為無黨籍平地原住民基隆市議員候選人陳明建站台時，稱年輕、漂亮候選人「去選美就好了」。國民黨婦女部下午以新聞稿要求林道歉，並稱在不斷進步社會中若仍抱持這種心態，就滾回上個世紀，或等著被時代洪流淘汰。

國民黨婦女部認為，女性參政一直受到相當多挑戰，包含對能力質疑，或是對外貌、年齡的比較，也容易被貼上花瓶標籤，掩蓋更應被關注的參政訴求、政見與施政專業度。

國民黨婦女部表示，這個社會努力推動民主價值這麼久，再加上許多女權運動工作者、從政者長年籲求與付出，以及兩性間不斷「對話」跟「和解」、「理解」下，如今才有中華民國第一位女性總統，甚至包容了「多元性別」存在可能。

國民黨婦女部批評，林右昌言論顯然昭示著他落後性別觀點和狹隘的包容力，有失格調，難以想像這個講求自由民主與平等的社會居然還存在這麼落伍言論？林右昌欠全台灣婦女朋友一個道歉。