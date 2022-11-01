九合一選舉倒數，台北市長選舉三腳督選情激烈，前北市議員羅智強分析，民進黨候選人陳時中，現在是民進黨北台灣選情最大破口，連許多綠營的立委都想跟他切割，而國民黨候選人蔣萬安和無黨籍候選人黃珊珊誰贏，沒辦法做定論，但陳時中大概是結束了。

羅智強說，舉個最簡單的例子，陳時中到底有多天怒人怨，看民進黨台中市長候選人蔡其昌就知道，蔡其昌被問起陳時中，還說防疫不是他們的最強項，政治人物說防疫不是拿出來講，就是做得很爛。

羅智強表示，連蔡其昌都對陳時中防疫成績打了很大的問號，還說很哀怨，如果陳沒有選台北市長，意思就是說陳時中選台北市長害了大家；蔡其昌也是吃了誠實豆沙包，變成老實樹。

羅智強分析，現在很多立法委員也都跳船，高嘉瑜也挺不下去，何志偉也很為難，陳時中所做的一切就是護航高端，講白了就是謀財害命，高端成立以來每年營業額就是100萬沒有活動力公司，突然得到主上蔡英文青睞，股票暴漲，營業額暴增3200倍，請問這不是圖利什麼是圖利？

他指出，謀財沒有關係，不要害命，高端戰士打4劑的人，現在等於要打7劑，大家都知道疫苗打在身上有副作用，陳時中這次就是全台灣民進黨最大的破口，蔣萬安跟黃珊珊誰會贏沒辦法做定論，但陳時中大概是結束了。