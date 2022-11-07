國民黨台北市大安文山區市議員候選人楊植斗，日前因從行動式演講台上摔下來造成腦震盪，雖然已出院，但又傳出再度掛急診，必須休息7天，中廣董事長趙少康和前議員羅智強7日也特別當他的「分身」，在街頭幫他展開競選演講活動，盼能讓楊植斗好好休養。
羅智強說，當時楊植斗後腦著地，可能搞不清楚狀況，還爬起來繼續掃市場，醫生叫他住院觀察，後來才發現，一直有暈眩嘔吐症狀，靠著吃藥打針，選舉很重要，命也很重要，前幾天跑去追垃圾車，震動幅度比較大，又再次掛急診住院，這次要求他休息7天，這段時間會代替他來街頭演講。
趙少康則表示，第一時間聽到他撞到頭很緊張，結果這次又掛急診住院，可見沒有完全復原，「選舉誠可貴，生命更重要」，好好休息7天出來，還有時間，所以代植斗在街頭演講，希望他能趕快好起來，選舉也要小心；趙少康回憶起第一次選議員，他說自己就把腳扭傷，所以候選人在上、下台都要很小心，選情越緊張要特別小心。
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