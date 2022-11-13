國民黨台北市長候選人蔣萬安昨再轟台北市一成不變、發展停滯，並列舉捷運、大巨蛋、社宅目標都沒達標。對此，前台北市副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊13日回嗆，可能蔣萬安之前沒全力為台北市打拚，才不了解城市的進步，還酸說「你不說，還不知道你對台北市這麼不了解。」

黃珊珊上午走訪東湖市場前接受媒體聯訪，談及蔣萬安再轟首都發展停滯，她重申，台北市是否進步市民最清楚，「可能因蔣萬安最近才要全力為台北市打拼，之前他可能沒很全力，所以不太了解台北市的進步。」

黃珊珊表示，台北市社宅再怎麼蓋都比全國加總數量還要多，重點在於，如果蔣萬安沒看到台北市的進步，就是忽略市民8年來對台北市政府的要求，也忽略456個里長 、63位議員的努力，「這部分不需要再一直重複了，因為你不說，還不知道你對台北市這麼不了解。」

媒體追問，蔣萬安批評市府的說法似乎與民進黨台北市長候選人陳時中有些重疊，都以城市停滯作為攻擊主軸。黃指出，因為對手拿不出新東西才用此方式，但她仍要強調，台北市的進步市民有目共睹，包括相關重大建設，並未因還債570億而減少。

黃珊珊說，接下來北市要蓋社宅、拆一殯、改建五大市場，所有事情都沒停滯，許多政策都已上路並做到一半，需要熟手能立即接軌上路，「但他們當然不知道之前發生什麼事，更不能期待他們之後會做什麼事。」

此外，蔣萬安座車也被拍到違規停車75分鐘，她則說，選舉期間，公務車駕駛應特別注意此狀況，尤其候選人要以身作則，盡量做到守法，如果發生這種狀況「該罰就罰。」