國民黨台北市長候選人蔣萬安今天下午到永樂市場掃街，媒體詢問是否擔心投票日下雨藍營投票率不高會被翻盤？蔣萬安說選舉剩最後7天，希望能夠催票、固票、拉票。

蔣萬安表示，希望把所有的支持度轉化成選票，讓每一張支持的選票都能夠入匭，最後階段衝刺就是希望所有的支持都能夠出來投票，持續的爭取所有市民的認同。

蔣萬安今天上午到黃珊珊大本營內湖辦活動，太太石舫亘也在內湖拜票，而黃珊珊早上前往本命區中山區市場掃街，雙方互別苗頭。蔣萬安說，每一個區都是他辛勤耕耘的區，最後剩7天，盡可能的走遍每一個選區、大街小巷，也非常感謝太太在最後10天當他的分身，幫他分擔很多的行程。

至於陸戰是最後7天的關鍵？蔣萬安認為，不管是陸戰、空戰。最後衝刺階段就是把握任何一個跟市民互動接觸的機會，緊握每一雙手，爭取市民的認同。

蔣萬安強調，在很早之前自己就發起了「萬安作伙行，台灣百面贏」勤走基層深入地方、商圈店家，傾聽每位市民的心聲，端出政策牛肉。

另外，明天是超級星期天，黃珊珊要辦造勢活動，卻傳出台北市政府市府動員休假消防人員出公差參加造勢，被質疑行政不中立。蔣萬安指出，面對外界質疑行政不中立的事情，黃珊珊應該要勇敢面對，不要迴避 。