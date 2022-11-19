黃珊珊競選總部20日17時起至21時止，將在基隆路一段52號舉辦造勢晚會，信義警分局將實施1交通疏導措施。

黃珊珊競選總部20日17時起至21時止，將在基隆路一段52號舉辦造勢晚會，信義警分局將實施1交通疏導措施。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊競選總部，申准20日17時起至21時止，在信義區基隆路一段52號舉辦「偉大市民，齊步共贏」集會活動，為維護活動交通秩序與安全，信義警分局19日公布相關交通疏導措施如下：

一、活動時間：11月20日（星期日）17時起至21時止。

二、集會地點：基隆路一段52號(日月亭台泥基隆路停車場)。

三、建議改道動線：活動期間因大量人、車潮聚集，集會周邊基隆路一段、市民大道五段及東興路等路段車流將受到影響，建議車輛改道路線如下：

(一)東西向改道南京東路、仁愛路。

(二)南北向改道光復南路、松信路。

四、建議搭乘大眾運輸工具：

(一)捷運：南京三民站、市政府站。

(二)公車：基隆路口二站、東興路站。

信義分局表示，將針對集會周邊行彈性交通管制，並加強派員疏導，請用路人提前改道，以免耽誤時間，並留意收聽警廣路況插播。

因當日仍屬信義商圈百貨周年慶期間，且適逢市府路、忠孝東路、逸仙路及松高路辦理集會遊行活動，人車眾多，為降低交通衝擊，警方建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具，並遵循現場執勤員警及義交指揮，共同維護交通順暢與安全。