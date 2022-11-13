台北市長選戰進入最後倒數，根據一份今天(13日)公布的最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安以30.6%微幅領先無黨籍候選人黃珊珊的27.0%，民進黨候選人陳時中為26.8%。

根據《CNEWS匯流新聞網》今(13日)公布的台北市長選戰最新民調，蔣萬安以30.6%微幅領先；黃珊珊以27.0%緊追在後；陳時中為26.8%，選擇其他候選人為1.0%，14.6%則無明確意見。至於台北市選民投票意願，有87.4%表示會去投票、9.4%表示不會、3.2%則無明確意見。

根據該民調進行交叉分析，傾向國民黨的選民把票集中在蔣萬安身上，占85.2%；傾向民眾黨、時代力量的選民較支持黃珊珊，分別為68.0、51.0%；傾向民進黨的選民則把票高度集中於陳時中，占79.2%。傾向民眾黨的選民約20.9%、傾向時代力量的選民約16.8%支持蔣萬安。

另外，台北市民的最新政黨傾向，有26.2%支持民進黨、23.8%挺國民黨、18.2%支持民眾黨、時代力量6.8%、台灣基進2.4%、0.7%支持其他，另有15.3%不偏任何政黨、6.6%則未表態。而從支持度來看，台北市多數選票歸屬於民進黨和國民黨，第三為民眾黨，第四為時代力量。

該民調是《CNEWS匯流新聞網》委託精確市場研究調查公司進行市話、手機訪問。手機抽樣方法以NCC公布的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽樣；市話抽樣方法以台北市住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數後2碼隨機方式抽樣。在11月9日至10日進行調查，調查對象為戶籍在台北市，年滿20歲的一般民眾，共計完成1,075個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，正負3.0個百分點。