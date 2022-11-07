林佳龍跟民眾打招呼。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍今(7)日下午前往蘆洲帶領車隊掃街，同時也是他確診出關後第一場掃街活動；針對今早競選總部在開記者會時有3名便衣員警出現在會場的情況，林佳龍痛批，新北市警民比已經是六都最低(口誤，應為六都最高)，還讓警察去做刺探選情的工作，造成基層警察不僅無法做好核心業務，甚至過勞。

林佳龍今天下午現身新北市蘆洲，在立法委員林淑芬以及在地議員以及議員候選人進行出關後第一次的車隊掃街活動，在蘆洲街頭繞行向民眾拜票，許多民眾見林佳龍本人也熱情回應。

媒體聯訪時，針對競選總部今天下午開記者會時，發現3名便衣警察出現在記者會現場，林佳龍表示自己擔任過候選人很多次，也擔任過台中市長，這個很不符合標準作業程序。

林佳龍說，如果要維安是要保護自己，但他不在現場，現在一次派3個人，事前也沒有跟競選辦公室打招呼，這不是對外公開的競選總部，這是辦公的地方，所以這是要刺探選情。

林佳龍痛批，在侯市長治理之下的警察很辛苦，新北市的警民比是全國六都最低(口誤，應為六都最高)，還讓警察做很多另外交代、刺探選情的工作，這個是對基層警察造成核心業務沒辦法做好，甚至過勞。