作賊心虛？徐巧芯控陳時中「鹹豬手」遭圍剿 羅智強反批「這點」：小鼻子小眼睛

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間在臉書上踢爆，民進黨台北市長候選人陳時中10月6日在高級餐廳「喆園」用餐，疑似喝醉與北市聯醫松德院區副院長李雅玲十指緊扣，甚至伸出鹹豬手一直摟著她，對此，中廣董事長趙少康說，陳時中應出面說清楚怎麼回事；前議員羅智強則表示，公眾人物就是要受檢驗，陳時中的團隊第一時間出來反應激烈，好像作賊心虛被抓到一樣。

羅智強說，其實也沒那麼複雜，陳時中就出來說喝醉就好了，公眾人物在那種場合、那樣的表現，當然是可受公評，徐巧芯也不是平白無故，也是拿出照片證據，「如果照片中是藍營的政治人物，難道民進黨不會檢驗嗎？」

羅智強表示，所以公眾人物本來就是要受檢驗，不要好像反而像是作賊心虛，抓到就跳腳，反應那麼激烈，就開始指天罵地，大可不必，陳時中只要出來說清楚就好，也許他就是喝醉，沒辦法控制行為。

羅智強痛批，但現在去圍剿徐巧芯，只會讓大家覺得小鼻子小眼睛，政治人物出來，進廚房不要怕熱，本來就會受到檢驗，如果沒什麼就說清楚講明白，不需要這麼大動作。

趙少康也指出，照片是怎麼流出來的，在那種昂貴的餐廳，一定是很熟的人，外人不可能進出，表示當天一定有來賓看不順眼，官大就可以這樣，才會拍下來，他們要去檢討，為什麼會這樣，這絕對不是藍營派的間諜拍的，也不是徐巧芯偷偷躲在下面拍的，一定是他們自己人拍的。