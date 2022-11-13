蔣萬安說，最重要的是向市民闡述政策。（摘自台北市選舉委員會直播）

國民黨巿長候選人蔣萬安13日到士東市場掃街拜票，爭取支持；他受訪時打起「夫人牌」，表示下周太太石舫亘將帶著還在肚子裡的「三寶」，「分身」為蔣萬安輔選衝刺選情。（鄧博仁攝）

台北市選戰進入倒數階段，台北市長候選人政見發表會昨登場，國民黨候選人蔣萬安講完後還剩5分鐘；民進黨候選人陳時中說「滿訝異的」，認為可以再跟民眾說說話；無黨籍台北市長候選人黃珊珊則酸，「字典該換一本」。對此，蔣萬安說，最重要的是向市民闡述政策。

蔣萬安表示，政見發表會最重要其實闡述政策，這才是市民最期待的，所以把握政見發表會機會，將擬定相關藍圖願景和細節告訴市民，這部分其實就是把該說的說清楚，該表達的說明白，才是政見發表會的重點，也是他在意的事情。

至於被問到選戰最後階段，藍綠是否已歸隊；蔣萬安說，選票還在選民手上，對他來說是最後衝刺，全力以赴、加倍努力，爭取市民認同，也把握每次跟市民朋友接觸的機會，透過闡述對於台北市政治規畫的藍圖、具體的政策，讓市民更加了解。

蔣萬安說，會持續成為市民最好的選擇，每天都會比前一天更努力、更勤奮、更謙卑，態度就是如履薄冰戰戰兢兢，不敢大意也毫不鬆懈，拚搏到最後一刻的決心。