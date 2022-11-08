國民黨基隆市長候選人謝國樑及基隆市副議長林沛祥8日痛批，基隆市府無視先前承諾，國道客運9026將於12月1日更換業者經營，並將減班、更改路線。對此，基隆市政府表示，實情正好相反。

基隆市副市長林永發8日上午受訪時表示，9026正常運作，不會像外界所傳，12月1日要換人接手，市長林右昌今天上午已向公路總局局長陳文瑞確認過，9026的路線不改變、班次及運量不減少，這班車會進南港車站。

基隆市政府表示，謝國樑與林沛祥所稱，只是業者片面的想法，但林右昌與蔡適應為照顧保障本市通勤族的權益，堅持要求業者，必須符合以下三個要求，一、不得改道；二、維持運量不得減班；三、需進南港車站。否則，交通部與公路總局不可以核准。

8日上午，因二次確診在家隔離的林右昌，在獲知此事後，親自致電，與公路總局局長陳文瑞確認，公路總局上月曾開會進行審議，即以前述三點要求，持續要求業者檢討改善原計畫書，以符合地方需求。

換言之，該兩家業者不會在12月1日接手9026，且若不符合三點要求，公路總局也不會核准，這點請通勤民眾放心！