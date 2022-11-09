大陸蘋果供應鏈重要業者歌爾股份近日傳出丟失蘋果AirPods Pro訂單，陸股歌爾股份9日開盤立即跌停鎖死。另外兩家大陸蘋果供應鏈重要業者瑞聲科技、立訊精密股價現分別漲7.6％、2.6％。

歌爾股份8日晚間公告，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智慧聲學整機產品，預計影響2022年度營收不超過人民幣（下同）33億元。

天風國際證券分析師郭明錤8日發文指出，歌爾股份丟失訂單的產品可能是Apple的AirPods Pro2，由立訊精密接下了這部分訂單，並已成為AirPods Pro2獨家組裝廠商。第一財經引述郭明錤說法指出，歌爾公告中所說的影響約30億元，將直接相當於立訊精密四季度增加的營收量。此外，由於瑞聲科技不做整機組裝，因此歌爾事件對其沒有任何業績影響。