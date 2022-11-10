館長陳之漢日前在直播中自爆，名下7間公司同一時間被查稅，並稱是行政院主計處派人稽查。對此，行政院發言人羅秉成今表示，健身業者聲稱行政院主計總處連續五年對其經營之公司進行「稽查」，實為嚴重誤解，行政院主計總處為中央主計機關，依統計法之規定，至少每五年會針對工業及服務業等進行普查，俗稱「工商普查」。

羅秉成說，此項普查不是查稅，也不是聯合稽查，資料保密僅供統計之用，更不會移作課稅之用，且若已自行上網填報者（約有七成業者），也不會派普查員訪查。該普查是由行政院主計總處與各地方政府主計處共同辦理，由地方政府派普查員執行。

羅秉成指出，今天該業者誤解財政部對其進行查稅後，已請稅政機關向業者說明及對外澄清，但該業者對於工商普查仍有所誤解，今晚特此補充釐清說明，避免各界誤傳。

羅秉成強調，工商普查的目的，是為了掌握整體工業及服務業最新基本資料，提供政府規劃工業及服務業發展計畫，作為釐訂有關產業發展策略之參據。相關資訊，也可於行政院主計處網站上了解。