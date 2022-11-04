民進黨新北市長候選人林佳龍日前因確診而被迫暫時暫停選舉行程，連日來皆由黨內同志以及妻子廖婉如接力當「分身」持續拉抬選情，今(4)日終於疫後歸來首次進行公開活動，舉行《新的新北市》競選歌曲發表記者會；林佳龍表示，自己在隔離7天後，現在快篩已是陰性，問過防疫指揮中心後，確認只要是實名制記者會就可以出席，因此迫不及待的公開這首寫給新北市民的一首情歌。

林佳龍繼昨日出關後，今天的競選歌曲發表記者會是首個公開活動，他在妻子廖婉如、創作音樂人艾文老師、立委蘇巧慧、議員李坤城、議員候選人山田摩衣的陪同下出席活動，進場時更給廖婉如一個擁抱；他說，自己迫不及待要跟艾文公布競選歌曲，他參與作詞，歌詞每一句話都是他的心情。可以說是寫給新北市民的一首情歌。

林佳龍表示，自己生長在大台北，過去工作上跟很多的地區都有關係，所以就用很快的時間創作這首歌，裡面包含很多的故事、風土人情，也希望能夠新北市要有打拚的志氣以即進步的決心，也期待這首歌永遠流傳下去，選舉是一時的，我們對台灣土地的愛、對人民的關懷，是可以一生源源不絕的流傳下去。

針對新北市長侯友宜在這場選戰保有執政優勢，2018年九合一大選更大贏30萬票，對於目前選情的評估，林佳龍則說，選舉就像跑馬拉松，可能最後進場的那圈才會決定結果，自己就是發揮運動家精神全力衝刺，選票只要沒開出來都無法預料選舉的結果。

他強調，台灣在選舉史上也發生很多預測不準的選舉，我們也希望號召所有的支持者都出來投票，也幫忙拉票，投票率的高低都會決定選舉結果，所以自己不會有任何壓力，會作為候選人扮演好一個母雞帶小雞的角色，以全黨團結、認真的全力爭取選民支持，期待可以有最好的表現，贏得勝選。