距離九合一選舉不到一個月時間，各候選人皆在衝刺階段，民進黨新北市長候選人林佳龍因確診需居家隔離、無法親自掃街，於是推動「分身計畫」，第一棒由前文化部長鄭麗君領軍與鄉親拜票，他昨(28日)晚間在臉書感謝對方情義相挺，心裡覺得溫暖。

林佳龍表示，好朋友鄭麗君代替他到新莊裕民市場拜票，過去鄭在擔任文化部長時，每天都到新莊上班，對地方有很深的感情，能由鄭親自來向鄉親拜票，格外有意義，很謝謝對方情義相挺，心裡覺得溫暖。

掃街途中，鄭麗君受到市民朋友的熱情歡迎，誠懇向鄉親懇託。林佳龍表示，聽到鄭說看著他從國會、地方到中央，始終抱著熱忱與使命感在做事，現在更提出2050 台灣首都圈發展願景，都代表著林佳龍是有理念、具完整政策規劃、執行能力全方位的領導人！」彷彿看到更年輕時候，一起並肩作戰的我們。

林佳龍感謝鄭麗君的推薦與肯定，並代替他將「新北大翻新」的鬥志，傳達給每一位攤商及採買的民眾，非常感謝好朋友們接力上場，讓他更有勝選信心。