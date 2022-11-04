今天在新北新莊的車隊掃街拜票活動，由前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆擔任林佳龍「分身」領軍，新北市議員鍾宏仁、新北市議員候選人翁震州、林秉宥也一同參與掃街活動。(黃敬文攝)

民進黨副秘書長林飛帆擔任林佳龍「分身」在新莊掃街。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍近日確診，雖然以快篩陰性即將出關，但由於目前仍需自主健康管理，因此行程仍由「分身」幫忙上陣，今(4)日在新莊的車隊掃街活動由前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆領軍；鄭麗君表示，這次選戰中第二度來新莊，首先也要先宣布好消息，林佳龍昨(3)日已經完成七天的隔離，然後也快篩陰性，預計11月7日就可以再度親身衝刺拜票。

今天在新北新莊的車隊掃街拜票活動，由前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆擔任林佳龍「分身」領軍，新北市議員鍾宏仁、新北市議員候選人翁震州、林秉宥也一同參與掃街活動。

鄭麗君表示，今天是自己最近第二度來到新莊，首先跟大家報告一個好消息，林佳龍昨天已完成七天的隔離，然後也快篩陰性，但因為自主健康管理的原則，所以由她以及林飛帆再度來擔任分身，跟新莊鄉親朋友問候，而佳龍部長11月7日後就可以親自跟大家全力衝刺拜票。

她說，上次在3位議員、議員候選人的陪伴下到裕民市場，感受到新莊、新北市民對林佳龍的力挺，也很期待作為第一大城的新北市，未來林佳龍當選成為市長後，不用再羨慕其他城市的發展，可以讓新北市有全新的格局，讓市民有更好的生活品質，我們可以迎來新北大翻新。

鄭麗君也說，佳龍部長今天也推出來新口罩、新領巾，他也預告著11月7日出關後會跟所有市議員候選人、所有好戰友們，大家「領巾罩」（認真跑）全力衝刺最後3週，懇請大家給他最大最大支持，大家一起團結拚出新北市全新未來。

林飛帆表示，林佳龍對一個城市的想像跟規劃，目前看到候選人最明確，他在交通部長任內對於新北市的建設也花了非常多的心力，不管是之前大家常看到的林口交流道議題，其實他對整個城市規劃跟治理格局，一直不斷發揮他政策控的本質，常常鑽研政策、常常對新北提出願景，這是一個城市首長應該有的格局，很高興看到他承擔責任。