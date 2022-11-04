民進黨新北市長參選人林佳龍板橋區競總昨(3)日成立，邀請到行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花一起出席助陣，蘇貞昌大讚林佳龍有執行力、敢創新，一定要能讓新北大翻新。林佳龍也透過連線方式承諾，未來不僅要改善交通，也會推動補助長者裝假牙、爭取都更等社福政策，真正引領城市改變、讓新北大翻新！

林佳龍在臉書提及，昨日板橋區競總成立，蘇貞昌、王美花皆到場助陣，也向鄉親報告中央政績，讓大家看到會做事團隊的執行力，團結爭取年底新北大翻新、議員全壘打！蘇貞昌也大讚林佳龍有執行力、敢創新，一定要能讓新北大翻新。

林佳龍表示，要感謝蘇貞昌昨天自主健康管理期剛滿，就發揮衝衝衝的精神，馬上到新北市與他的「立牌」分身同台，不僅肯定他在地方到中央、黨、院、會的歷練，更一再懇託鄉親「支持林佳龍做新北市長！」林佳龍提到，過去在交通部長任內，因為蘇貞昌百分百的信任，他才能全力為新北來推動、協助環狀線二期、萬大樹林線、汐東線等建設，同時也增設交流道、編列停車場建設，加速新北的發展。

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此外，王美花也認同林佳龍「交通好、產業好，就能帶動經濟更好」的政策規劃，並肯定他在交通部長任內，因為動作快、想法多而且與各部會合作暢通，才能在面對疫情時，協助觀光產業爭取到紓困補助。

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林佳龍表示，他雖還在居隔，但透過螢幕就能感受到中央戰友們全力相挺、堅定支持的意志，他也藉由連線的方式和鄉親承諾，未來他不僅要改善交通，也會推動補助長者裝假牙、爭取都更等社福政策，真正引領城市改變、讓新北大翻新！

最後，林佳龍也拜託大家，支持總統蔡英文執政的路線，年底就一定要讓會做事團隊，繼續認真為台灣打拚。「11月26日，新北市長1號林佳龍一票、民進黨議員一票、18歲公民權同意一票，一起讓新北大翻新、台灣大進步！」