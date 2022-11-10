國民黨10日召開記者會，出席的桃園市議員舒翠玲（圖）抨擊民進黨政府從上到下只忙於選舉。包括蔡英文總統在內的政治人物，自10月起已多次前往桃園，導致警力必須承擔高負荷的維安佈署工作，但對於桃園中壢「台版柬埔寨」這種治安敗壞的問題卻未正視，呼籲政府應重視治安，減少維安，勿只追求勝選，忽視人民安全。（粘耿豪攝）

蔡英文總統上周三才在民進黨中常會宣示終結黑金，國內隨即爆發「台版柬埔寨」案，但蔡總統至今未置一詞。國民黨今開記者會批評，蔡與行政院長蘇貞昌至今未認錯、未宣誓嚴查，只顧拚選舉，置人民安全不顧，放任國內治安急遽惡化。（周志豪攝）

蔡英文總統上周三才在民進黨中常會宣示終結黑金，國內隨即爆發「台版柬埔寨」案，但蔡總統至今未置一詞。國民黨今開記者會批評，蔡與行政院長蘇貞昌至今未認錯、未宣誓嚴查，只顧拚選舉，置人民安全不顧，放任國內治安急遽惡化。

國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人凌濤表示，近期台灣治安惡化情況超乎想像，但民進黨從中央的蔡英文、蘇貞昌到內政部長徐國勇都在忙輔選，桃園市長鄭文燦更在搶救民進黨桃園市長候選人鄭運鵬選情，置人民安全不顧。

凌濤指出，柬埔寨擄人詐騙集團案近日居然在台灣真實上演，還有受害國人死亡，但這麼惡劣的治安問題，蔡英文總統與鄭文燦居然隻字未提、視若無睹，只是每天拚輔選，這就是民進黨對台灣人的承諾？民進黨忙輔選台灣治安更危險。

國民黨文傳會副主委舒翠玲表示，蔡英文總統與蘇貞昌對「台版柬埔寨」案至今未宣誓嚴查，不敢出來面對恐是為了選舉淡化治安事件，怕激起民眾憤慨，但詐騙案還延伸出毒品、槍械問題，是罪惡淵藪，難道蔡總統、蘇貞昌心中只有選舉？

國民黨桃園市議員候選人謝克洋表示，民進黨從上到下都是黑道治國，蔡總統身邊紅人、總統府前國策顧問黃承國之前是天道盟文山會會長；警大校長陳檡文與也有黑道背景的林秉文一起接受黑道招待。

謝克洋也提到，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵被指控與前黑道份子林智勇拿很多宜蘭市公所標案；民進黨基隆市長候選人蔡適應也被指控與天道盟關係匪淺。

謝克洋質疑，若連總統都可跟黑道交朋友，管理警察的徐國勇也跟黑道一起混，人民要如何相信民進黨政府有打擊黑金決心？