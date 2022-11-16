國民黨主席朱立倫受訪。（呂妍庭攝）

國民黨中常會今在嘉義縣舉辦，兼舉辦黨慶活動，國民黨主席朱立倫親自主持。（呂妍庭攝）

國民黨行動勝利中常會今在嘉義縣黨部舉辦，黨主席朱立倫呼籲黨籍幹部、支持者全力支持嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人王育敏及所有黨籍候選人。朱並酸蔡英文總說不投民進黨就不是民主的國家，但國民黨相信民主是人民作主，絕對不是民進黨為主。

國民黨在嘉義縣主打敏敏連線，嘉義縣、市黨籍候選人幾乎都到場，朱立倫受訪時被問到國民黨的選情，表示距投票日剩10天，要全力以赴，因為民進黨有國家機器和無限資源，一定要小心謹慎，拚盡最後一分力氣，一切交由選民，11月26日決勝負。

朱立倫說，王育敏非常謙卑努力，都是勤跑基層，認真努力，而民進黨有無限的資源，在每個地方都說拿要幾成選，「隨便他們講」。

朱立倫也提到，很遺憾嘉義市發生候選人身亡事件，原本11月26日市長選舉可以一起進行，中選會可能因為民進黨選舉的壓力和考量，造成選務延宕，對人力、物力造成很大、很大的浪費和影響，但國民黨對黃敏惠有信心。