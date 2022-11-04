侯友宜和8位首度參選候選人一起搭建薑餅屋。（王揚傑攝）

耶誕節即將到來，新北歡樂耶誕城也將於11月11日開城，新北市長侯友宜配合佳節氣氛，今（4）日與8位首次參選的國民黨新北市議員候選人一起搭建薑餅屋，侯友宜表示，這次選情比較冷，加上新人戴口罩辨識度低，所以邀新人們一起做薑餅屋，希望大家多給予鼓勵支持，和侯友宜一起進入府會，為新北市做事。

8位新人包括第一選區陳家琪、第三選區黃聖超和戴湘儀、第四選區林鼎超和吳訓孝、第八選區呂家愷、第九選區黃心華、第十選區蕭敬嚴。8人依序搭起薑餅屋的牆壁、屋頂、煙囪，侯友宜也向選民逐一推薦每位候選人，最後侯友宜把「HOU HOU門牌」掛上薑餅屋，象徵「打拚起家厝，侯侯黏作伙」。

侯友宜表示，因為疫情這次選舉比較冷，新人戴上口罩辨識度低，加上大家對新人提出很多的公共政策並不是那麼了解，新人在過程中願意努力好好做事，所以需要更多人給予鼓勵支持，在新北歡樂耶誕城開城前，邀新人們一起做薑餅屋，代表我們願意「好好做代誌，拚一個起家厝」，希望8位新人都能順利當選，和侯友宜一起進入府會，為新北市這塊土地做更多事。

外界認為侯友宜的選票難以轉移給子弟兵，侯友宜說，他對年輕朋友願意為公共事務投入更多熱忱，展現愛這塊土地的力量，都給予滿滿的加油打氣，選舉還沒結束前，每個人都要努力好好衝，告訴選民會好好做事，展現年輕人的力量，期待市民再給他們多一點力量。