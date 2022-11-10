針對高虹安昨住院，林耕仁找人送水果到高辦，未料高虹安竟去密會楊文科，林耕仁除了祝高早日康復，也強調不會懷疑楊文科對他的支持。（截自中廣新聞網YouTube頻道）

國民黨新竹市長候選人林耕仁10日上午視訊接受中廣新聞千秋萬世主持人王淺秋專訪，針對高虹安昨住院，林耕仁找人送水果到高辦，未料高虹安竟去密會楊文科，林耕仁除了祝高早日康復，也強調不會懷疑楊文科對他的支持。

林耕仁說，首先還是要祝高委員早日康復，昨天因他有行程，也拜託競總榮譽主委林政則親自到委員辦公室慰問，他認為「選舉是一時的，人的健康是最重要的」。

至於高昨拜訪楊文科，他則說，新竹縣市是生活一日圈，在選舉過程中他也時常跟縣長請益，新竹縣市未來交通、環保、科技和教育等都有關聯，所以一直跟楊縣長密切討論。昨高虹安是禮貌性去拜訪，楊縣長自己也跟媒體說明，那是用立委的身分來請益，了解一些未來的事情，這當然予以尊重。

林耕仁也說，這段期間以來，楊縣長多次來到造勢活動為他站台，或給予指教、指導，他始終很感謝，也不會懷疑楊文科對他的支持，楊在11月5日造勢也都到現場，並強調新竹縣市合作他是唯一支持林耕仁。

王淺秋也問說，這跟台中市長盧秀燕當時與高虹安十指緊扣的情況是否一樣？林耕仁說，盧秀燕也是一樣，楊文科和盧秀燕兩人都是親自來為他造勢。但畢竟「人來是客」，高去拜訪盧市長、楊縣長，主人也是禮貌性接待，不需要藉此炒作藍白合，而且盧秀燕事後也強調唯一支持林耕仁，不需見縫插針。

竹市有藍白合空間？林耕仁則說，每個政黨本來就有其核心價值，自己的黨也有理想是中道理性，為了城市希望跟人民走在一起。

突然不打高虹安的決策過程？林耕仁說，選舉是一時的，吹哨者願意提供資料，團隊也經查證，他認為作為市長候選人，操守、道德是最優先的，他認為查證清楚後，一定要把結果告知社會大眾，所以才把內容公諸於世。

林耕仁說，團隊是希望打一場乾淨選舉，不要口水造謠抹黑，且市民希望揭弊，至於外界揣測是有人施壓才停手等等，林耕仁則強調，都跟黨中央、藍白合等壓力無關。

團隊內部包括林政則等宅心仁厚，認為先留空間，請高委員自己說明，藍營這邊回歸到市政主軸，讓市民認同政策，所以昨也到立院開記者會指控林智堅、沈慧虹「落跑二人組」7年多來有多少弊端。高虹安的爭議，林耕仁也說，公眾人物要受公評，做過的事要承擔責任，是否構成貪污，相信司法會來認定。

這波行動是否讓民進黨漁翁得利？林耕仁說，候選人操守應攤在陽光下受檢視，所謂漁翁得利只是「帶風向」，來地方上就知道市民熱忱，國民黨在議會佔多數，國民黨執政下府會合作才是市民之福。