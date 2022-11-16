民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議延燒，有位自稱高虹安辦公室前助理的匿名者爆料，稱高虹安事件並非個案，每個民眾黨立委助理辦公室都需要出助理配額供黨部使用，雖然民眾黨主席柯文哲矢口否認，但前民眾黨中央委員張益贍16日爆料，此決定正是當初柯文哲在2020年的決定，雖然眾人勸說有違法疑慮，但仍堅持為之。

張益贍表示，人頭助理指得是未做立法院工作，才能稱作人頭助理，但這些人還是有做立院工作，只是工作內容是替黨團或黨部做事，若立委稱助理在黨部、黨團的工作都是自己交付的，便可能規避人頭助理的問題，因為助理還是有在做事。

張益贍指出，當時柯文哲要求每個立委提供2個助理給黨部和黨團時，有不少人提醒此舉恐違法詐領的問題，但柯文哲仍堅持為之，大家妥協後決議設計機制避免違法，後由立委臨聘助理，讓黨團做人事推薦運用，對外可以說是立委提供助理協助黨團，這部分就有模糊地帶。

張益贍直言，其他民眾黨立委基本上都會比照辦理，至少自己在民眾黨時還有這樣的規定，他批評，柯文哲想競選總統、當國家領導人，所做的決定不該讓黨籍立委扛責，直言柯應該要為自己的決定負責，不該閃躲問題。