衛福部長薛瑞元近日稱民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值高，是因擋到「疫苗掮客」的財路，讓台北市長柯文哲譏諷他「比豬隊友還豬，做錯事安靜就好」。然而此話卻讓民進黨台北市議員許淑華氣炸，痛批柯文哲硬要栽贓、又管不住嘴在造謠了。

許淑華今（21）日在臉書發文指出，薛瑞元所說的，是到處兜售來源不明、提不出原廠證明疫苗的疫苗掮客與詐騙集團，而慈濟和台積電等疫苗是由指揮中心居中協調，向外國原廠直接購買，她質疑，柯文哲的功能只剩造謠？

許淑華說明，薛瑞元所提到的疫苗掮客並非台灣獨有，世界各地都陸續有案例傳出，如2021年6月在韓國大邱爆發的「疫苗之亂」，當時號稱買到6000萬劑的BNT疫苗，結果疫苗是水貨，還發現促成該交易的公司地址在美國佛羅里達，電話號碼在葡萄牙，還被輝瑞藥廠提告，讓大邱市人財兩失，「難道這些疫苗掮客會只找韓國人？」

許淑華直言，台北市民也很想知道，柯文哲曾編了28億預算，說北市要自己買疫苗，不知道是不是也信了來路不明的疫苗掮客？因此她呼籲，柯文哲應公開說清楚。