由於降雨趨於緩和，發生大雨或豪雨的機率降低，氣象局於今(23日)清晨6點40分解除豪雨特報。台北市政府一早表示，士林區百齡橋週邊8個堤外停車場，水情狀況已有減緩，取消原訂上午7時的拖吊撤離作業；士林區疏散門周邊開放附條件紅黃線停車，恢復禁停時間將再行通知，請駕駛人注意。

氣象專家吳德榮提醒，今天白天迎風面仍有較大雨勢，尤其東北部、北海岸及北部山區，對含水量已達臨界值的山區，仍有「致災」威脅。另外，吳德榮指出，今日冷空氣南下，越晚越冷！周一清晨至周三清晨平地最低氣溫大約降至17度左右。