北市松山區民生東路五段與新中街口，28日中午12時驚傳巨大路樹倒塌意外，一棵白千層路樹倒塌躺在馬路中間，並壓到紅綠燈號誌，不過號誌仍能正常使用。警方獲報到場疏導交通，並通知公園處協助移除。
附近居民看到巨大路樹倒塌，立即在臉書「民生社區大小事」PO文，提醒民眾路過要小心。松山分局三民派出所及交通分隊獲報到場，發現路樹不明原因倒塌，阻礙新中街北往南車道通行，所幸沒有人車受損受傷。警方在現場安全維護，疏導交通，已通知清潔隊與公園路燈管理處派員到場協處。
北市松山區民生東路五段與新中街口，28日中午12時驚傳巨大路樹倒塌意外，一棵白千層路樹倒塌躺在馬路中間，並壓到紅綠燈號誌，不過號誌仍能正常使用。警方獲報到場疏導交通，並通知公園處協助移除。
附近居民看到巨大路樹倒塌，立即在臉書「民生社區大小事」PO文，提醒民眾路過要小心。松山分局三民派出所及交通分隊獲報到場，發現路樹不明原因倒塌，阻礙新中街北往南車道通行，所幸沒有人車受損受傷。警方在現場安全維護，疏導交通，已通知清潔隊與公園路燈管理處派員到場協處。
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