松山分局派員到場進行安全維護、疏導交通工作。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

民眾在臉書「民生社區大小事」PO文，提醒民眾小心。(翻攝網路)

北市松山區民生東路五段與新中街口，28日中午12時驚傳巨大路樹倒塌意外，一棵白千層路樹倒塌躺在馬路中間，並壓到紅綠燈號誌，不過號誌仍能正常使用。警方獲報到場疏導交通，並通知公園處協助移除。

附近居民看到巨大路樹倒塌，立即在臉書「民生社區大小事」PO文，提醒民眾路過要小心。松山分局三民派出所及交通分隊獲報到場，發現路樹不明原因倒塌，阻礙新中街北往南車道通行，所幸沒有人車受損受傷。警方在現場安全維護，疏導交通，已通知清潔隊與公園路燈管理處派員到場協處。