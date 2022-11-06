許多饕客為了美味的在地特產，都會特地前往產地採購。一位台南男子近日特地驅車前往屏東車城買洋蔥，沒想到卻買到進口洋蔥，且當地的洋蔥才剛種進土裡，讓開了2個多小時車的他直呼，「要買進口洋蔥，我不會自己在台南傳統市場買就好了嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他因為想念車城的洋蔥、皮蛋、鹹鴨蛋，特地開了2個多小時的車到車城福安宮周邊，採買完後決定PO上網炫耀，沒想到卻被網友打臉說車城洋蔥已非在地生產而是進口，向路邊烤魷魚攤商詢問後，對方也坦然回應，「都是進口的，現在這邊的洋蔥剛剛種植！」

原PO得知事實後感覺自己受騙，「要買進口洋蔥，我不會自己在台南傳統市場買就好了嗎？幹嘛跑到產地，而且產地還都只能買一袋一袋。而自己在台南傳統市場買一顆都行！」但也只能怪自己社會經驗不足，因為店家並未標示賣的是在地洋蔥還是進口洋蔥。

對此，許多網友紛紛笑說「就像甲仙沒有產芋頭一樣」、「竹山的地瓜也是從大肚山這裡的，當地的地瓜不會用紅包網袋裝」、「現在的人在什麼季節、什麼蔬果正對時都不知道！然後再來怪販售商家都沒標產地⋯，其實標了也很多人沒在看的」。