女性每個月在生理期都會有出現情緒低、落甚至易怒、失眠等不適，下半身也容易悶熱不堪，不過美國一名美女YouTuber則表示經血其實好處多多，還公開示範「經血面膜」，大讚臉蛋會變得細緻彈嫩，是相當不錯的保養聖品，但她滿臉是血的模樣仍嚇壞許多網友，引發熱議。

來自美國加拿大的23歲美女YouTuber「Derya」常分享保養、旅遊與美食等題材的影片，她1年多前曾拍攝「月經面膜」的影片，只見她拿出一個裝著紅色經血的玻璃杯，表情有些尷尬和抗拒，在做好心理準備後，她用手指沾取經血塗抹在臉上，並觀察15至20分鐘後的成果，未料，這個經血面膜影片近日也掀起一波討論。

Derya明顯看到皮膚變得柔嫩亮白許多，讓她驚喜不已。(圖/Derya YT)

時間一到，Derya等不及和粉絲分享，她洗掉經血後，明顯看到皮膚變得柔嫩亮白許多，讓她驚喜不已，她也認為經血其實有很多好處，但不少網友認為很噁心，不敢相信她竟然忍受經血的氣味。Derya也解釋道，其實經血本身是沒有味道，一般人聞到的都是因為經血在衛生棉上接觸空氣，細菌孳生後才飄出的難聞味道。她建議如果要嘗試，可以先用月亮杯收集經血，就較能避免產生難聞氣味。

雖然第一個想出使用月經面膜的保養方法的人已經不可考，但是研究表明，經期血液可能含有幹細胞，儘管這仍有爭議。然而，它富含鋅、銅和鎂但這些成分也能從普通的保養品和補充劑中獲得，似乎不需要特地使用月經面膜。儘管目前還沒有科學證據支持使用經血作為面膜，大家還是能從使用月經面膜中得到樂趣。

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