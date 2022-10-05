YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）從電競實況主走紅，之後成為「反骨男孩」一員，憑藉著甜美臉蛋和火辣身材受到關注，被封為「反骨女神」，即將推出2023年的桌曆的她，近日為了預購宣傳，頻在社群分享福利辣照，讓網友看了都臉紅心跳。

艾瑞絲2023年桌曆目前正在預購中，她也不時會在社群分享辣照宣傳，而她也換上多套造型，有她化身「電梯小姐」，裙襬直接大開，露出性感蕾絲小褲褲，還有穿上皮製連身衣拿著皮鞭的御姊風，還有只穿圍裙擦地的居家風格，照片要露不露，給人無限遐想空間。

而她今(5日)又曬出穿著毛茸茸的「熊熊比基尼」，坐在洗衣機上擺出撩人的姿勢，只見她雙腳大開，用手微微遮住神秘地帶，若隱若現的可愛性感美照，讓網友看了都暴動，「天阿~~美慘了」、「最喜歡艾瑞絲性感又甜美的模樣了」、「辣到比辣椒還辣的辣」。

過去曾擔任Showgirl、電玩節目主持、實況主的艾瑞絲，曾因課程學分關係到高中試教英文，被PO上網後爆紅，有「最正英文老師」封號，後來她轉戰當YouTuber，現是網紅團體「反骨男孩」成員，敢秀敢露讓她人氣居高不下。