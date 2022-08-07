百萬YouTuber莫彩曦7月初與老公Adam睽違一年來台，四處享受台灣風景和美食外，先前就計畫好8月底因為既定行程要回美國，讓他們非常珍惜這段時光「本來就知道2個月很短，沒想到時間會過得這麼快。」不過之後預計秋天就會返台，不過卻遭部分網友誤會他們是因為敏感的時事，才趕緊逃回美國。

莫彩曦為了回應此誤會特別拍片澄清，他們最近收到很多私訊詢問他們是不是已經回美國，有網友以為他們只要台灣出事，就馬上離開，莫彩曦指出這次來台的機票早在5月就買好，是照著既定行程走，8月底回美國是因為要幫媽過生日，還有跟全家人一起約好的歐洲行。

事實上，這已經不是莫彩曦第一次被誤會，去（2021年）年台灣第一次爆發疫情，正巧是他們回美國一個禮拜後，當時也有大量網友誤會他們「台灣出事就跑」，急得他們趕快拿出證據證明，莫彩曦更是直說「如果我們想逃避疫情，回美國幹嘛」，Adam提到當時美國一天5萬例，回去染疫風險更高，也舉例家人雖遠在美國，他們會離台探望家人，兩個地方都要來往。

對於莫彩曦與Adam有誠意的回覆，網友紛紛在下方留言，「看完真心覺得對你們很抱歉～覺得不用澄清啦！」、「喜歡你們的愛與正能量，每次看完你們的影片心情都會變好，你們是YT清流」、「我很相信你們！也希望你們可以保持原本的好心情繼續旅遊」、「謝謝你們願意一直陪伴大家！」