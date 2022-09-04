擁有百萬訂閱數的美籍YouTuber莫彩曦（Hailey）和丈夫Adam八月底返美幫母親慶生，之後會跟家人到歐洲旅遊，預計秋天就會回台。近日夫妻倆拍片分享帶臭豆腐飛美國，期間提起酸民質疑他們不繳稅又使用台灣健保，對此，莫彩曦做出回應。

莫彩曦3日在頻道上傳最新影片，挑戰把台灣的知名小吃臭豆腐帶上飛機回美，為了保持新鮮度，在保溫瓶中放入冰塊，順利出境台灣和入境美國，他們開玩笑地說：「如果有人在吉尼斯世界紀錄上班，請把獎牌給這個豆腐，路途最長的臭豆腐。」

影片的中後段，莫彩曦夫婦分享最近的生活點滴，Adam表示3月時恐慌、焦慮的症狀突惡化，因為吃幾年的抗憂鬱、焦慮症的藥突然沒效，所幸在台灣找到協助換藥的身心醫師，症狀好轉很多，令夫妻倆感恩不已，莫彩曦甚至直言：「他救了我們兩個的生命！」

此外，莫彩曦提到有酸民批他們去台灣用健保卻不繳稅，特地藉此機會澄清：「不對，我們都是自費，我們還沒有健保，我們會繳滿台灣的稅，但就算我們要自費，我們真的很感謝可以在台灣找到這麼優質的醫療。」

莫彩曦和Adam人紅是非多，7月初短暫來台旅遊，並按照原定計畫返美，卻遭網友誤會台灣出事就開溜，當時夫妻倆氣急敗壞地拍片澄清，強調來台的機票早在5月就買好，絕無逃回美國這種事。