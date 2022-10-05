衛柔伊新造型性感勁辣。（HCCSTUDIO提供）

衛柔伊新造型性感勁辣。（HCCSTUDIO提供）

嘻哈歌手Zoe衛柔伊發行EP《Dirty Talk》，以「我愛你，是一句髒話」的概念貫穿，意圖打破將女孩們圖鑑化的刻板印象。現在她又聯名美妝品牌，催生實體CD結合面膜產品，用生活化的方式行銷音樂。她主動與推出原子少年限量商品的美妝品牌合作，創作一首disco復古感歌曲〈Escape〉，並將有5首歌的迷你CD，包裝於面膜產品內共同推出。

Zoe從大學時期就是嘻研社副社長，為了追夢，出道前也曾擔任過熊仔的助理。曾經因為變態男一直寄來下體特寫照片，而寫了〈包莖天〉diss回去，勁辣作風令人印象深刻。

來自台中，目前在臺北發展的Zoe，還寫過〈如何製作完美的菜脯蛋〉來shout out自己最愛的阿嬤與懷念的鄉土家常口味。專輯中同名歌曲〈髒話〉更是細膩營造出落入泥淖、無法擺脫的情慾交織，還毫不掩飾地發出女生呻吟聲。

針對此次有趣的合作，Zoe引用自己寫的歌說，大家可以邊聽歌邊敷面膜，就從忙碌的現實生活中「Escape」，讓「美女病」好好發作吧！