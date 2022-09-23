CSR與ESG成為全球的新顯學，教育部這幾年也大力倡導大學落實USR(大學社會責任)，使之成為大學的重要使命。義守大學近六年持續帶領學生走入部落，由醫學院營養學系的師生前進屏東縣霧台鄉原住民部落，特別設計以魯凱族為元素的「百合桌遊」，將健康飲食觀念融入遊戲中，提升部落長者的興趣。「百合桌遊」目前也正在申請專利中，希望藉由遊戲鏈結在地文化，結合專業知識的意涵，並將觸角延伸至部落的長照產業推動。

義守大學營養系師生設計的「百合桌遊」，由學生以手繪的方式，繪製魯凱族的族花「百合花」作為桌遊的logo，並將部落著名的手工製琉璃珠作為遊戲錢幣，遊戲內容的設計，更將魯凱族的傳統食材、文化與人文風情結合健康飲食概念，讓長輩從互動遊戲中吸收新知，瞭解健康的飲食觀念。「百合桌遊」透過遊戲傳達正確的健康飲食訊息，同時傳承原住民文化，甚至將魯凱族的琉璃珠設計為遊戲的一部分，藉此推廣琉璃珠產業。營養系學生展現年輕世代的創意並付諸於實現，將深具多元面向的「百合桌遊」，成功的在部落中大放異彩。

營養系師生設計的「百合桌遊」，將魯凱族著名的手工製琉璃珠、傳統食材、人文風情等。(照片/義守大學提供)

義守大學學生用自己的方式打破不同文化背景和語言的隔閡，拉近與原住民部落的距離，從中認識文化的魅力，負責桌遊圖像設計的鄭涵勻表示，很感謝籌備期間學校與老師的支持與協助，花費一年多的時間完成作品，看見部落長者從有趣的營養衛教桌遊中，學習到正確的飲食觀念和知識，感到很有成就感。團隊成員陳慧庭也說，看見部落長輩認真投入在桌遊當中，內心非常感動，能藉由自己的力量，將所學落實在部落推廣中，並且走進社區聽在地的聲音，親近土地的學習，是最棒的收穫。

義守大學的學生，用自己的方式打破不同文化背景和語言的隔閡，設計桌遊與長輩互動。(照片/義守大學提供)

營養系主任賴苡汝說，「百合桌遊」可作為霧台鄉文化健康站推廣營養與老化相關知識的利器，並協助訓練長輩的腦力、專注力、反應力、記憶力及手眼協調等能力。義守大學鏈結社區部落和同集團的醫療單位，帶領學生深入部落從事醫護衛生教育活動，發揮大學社會責任，支援更多需要幫助的人。