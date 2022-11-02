五明佳廉曾和國內諸多交響樂團合作，這次和國家交響樂團同台演奏孟德爾頌小提琴協奏曲。（陳信翰攝）

法日混血美女小提琴家五明佳廉再度來台，她的父親是法裔加拿大人，母親為日本人，自小她在加拿大成長，隨後搬到紐約求學，現定居在柏林，多元文化交織她的人生，特別的是，她還喜歡跳探戈，從探戈的舞蹈音樂文化，尋找表演靈感。

五明佳廉表示，探戈是一個迷人的世界，她深深為此著迷，「我們說古巴音樂是來自非洲，而探戈起源也有受到義大利的影響，多元的文化，有很多內涵在裡面，我非常喜歡探戈的舞蹈和音樂。」

五明佳廉打從5歲開始學小提琴，她表示，她的母親告訴她，她在還沒會說話之前，就喜歡唱歌，「據說我會對著一群娃娃一直唱歌，媽媽看見了這一點，因此帶我學音樂。」

五明佳廉出生於東京，在蒙特婁成長，同時也是在蒙特婁和紐約開始其音樂事業。她曾在歐洲與柏林德意志交響樂團、英國BBC交響樂團、法國國家廣播交響等知名樂團合作演出。同時也已北美建立名聲，例如紐約愛樂、芝加哥交響樂團以及加拿大國家藝術中心樂團等。

在紐約茱莉亞音樂院就讀期間，五明佳廉師承小提琴教母迪蕾，帶給她許多音樂上的啟發，「迪蕾老師告訴我，拉琴重要的是，你要對這件事保持興奮和熱情，如果有做不到的地方，也要永遠想著如何可以更好，她深信每個孩子的能力，作為教師只需要推進他們，就可以成功。」

五明佳廉曾和國內諸多交響樂團合作，這次和國家交響樂團同台演奏孟德爾頌小提琴協奏曲，她也表示，這是一首可親的曲目。演出將於11月4日在台北國家音樂廳登場。