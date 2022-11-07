夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到夢想淘心室【創時空】主持人-景義婷(景景)，景景就學時就參與許多競賽，是傳播類相關競賽的常勝軍，然而並不是一開始就可以如此地順利，景景是如何撐過低潮期，透過手足與朋友的鼓勵在失敗中逐漸成長的呢?

面臨低潮期，弟弟總是在身旁默默的陪伴，並且像個哥哥般的鼓勵景景，「就算對這個世界感到絕望，也不要對自己感到失望。」猶如漫畫中的主人翁一樣，說出暖心的字句。景景透露自己小時候的夢想跟音樂相關，與弟弟在音樂議題上常產生共鳴，雖然各自擅長不同樂器，但經常合奏甚至接商演。從小到大彼此都以音樂做為聯繫感情的橋梁。有一次跟弟弟唱KTV時發生了一件驚奇的事情，到底是發生什麼事情，讓兩人抱頭痛哭，此舉居然連媽媽都嚇到呢?想知道的聽眾不要錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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