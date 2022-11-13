《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，演員林雨宣（左起）、「台灣國寶級音樂人」陳明章與演員方文琳獻唱歌曲。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，「台灣國寶級音樂人」陳明章（右）與「鋼琴詩人」王俊傑（左）出場表演。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，「鋼琴詩人」王俊傑（左起）、演員林雨宣、「台灣國寶級音樂人」陳明章與演員方文琳獻唱歌曲。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，「台灣國寶級音樂人」陳明章（左）與「鋼琴詩人」王俊傑（右）出場表演。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，演員林雨宣（左起）、「台灣國寶級音樂人」陳明章與演員方文琳獻唱歌曲。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》作者之一的鐵道專家學者蘇昭旭（如圖）致詞。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，《再會吧 北投》2.0 REVIVAL 全台17場票房已破9成，為饗劇迷殷殷期盼，綠光劇團宣布將於12月8日在臺北表演藝術中心大劇院加開第18場。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會在新北投車站月台區舉行，演員林雨宣（左起）、「台灣國寶級音樂人」陳明章、「鋼琴詩人」王俊傑與演員方文琳合影。（張鎧乙攝）

《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會日前在新北投車站月台區舉行，新北投車站為臺北市僅存的百年車站建築，在鐵道文化中亦有不可抹滅的重要性，作為車站所出版的第一本書籍－《驛繪言傳》新北投車站與鐵道記憶，在編撰過程中邀請到社區文史工作者楊燁以及鐵道專家學者蘇昭旭提供精彩的圖文內容，正如同書名所呈，用繪畫及言傳的方式呈現新北投驛－富有生命力與庶民情懷的新北投車站以及曾於鐵道淡水線上奔馳的車輛，而本書的出版代表了一個階段性成果，亦是營運車站期間在文化傳承上的一個重要里程碑。

綠光劇團音樂劇「再會吧 北投」自2018年首演以來好評不斷，連續兩年穩坐售票系統票房冠軍，被譽為「本土音樂劇的傳奇」。今年10月起以「2.0 REVIVAL 版本」再次登上大舞台，從劇本、樂隊舞者編制、曲目設計、場景效果到卡司都做了全面升級，讓不少劇迷相當期待，聯合記者會現場並邀請「台灣國寶級音樂人」陳明章、演員方文琳、林雨宣與2022金曲獎台語歌王的「鋼琴詩人」王俊傑出席為大家獻唱2首經典歌曲。