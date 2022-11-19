41歲名模錢帥君過去活躍於各大綜藝節目，也曾組成性感女團出道，近日卻傳出她的郭姓男友捲入洗錢逃亡疑雲，媒體報導為此求證於她，原本常在IG分享富貴愜意生活的錢帥君，傳訊已讀未回，昨(18日)更索性關閉IG、臉書帳號，以「查無此人」的方式回應各項傳言。

錢帥君身材高䠷、模樣清秀，早年曾演出《花樣少年少女》、《就想賴著妳》、《絕對達令》等偶像劇，曾與男模陳志強傳緋聞，11年前她和擔任知名汽車業務的男友Steven談姊弟戀，兩人到關島度假被男方秀出大鑽戒求婚成功，但不久傳出兩人悔婚分手收場，錢帥君受訪證實此事，直言是她提的分手，雙方父母也知情，並解釋說：「我們的感情早就有問題了，他因為很喜歡我，想要留住我才會求婚。」

錢帥君IG帳號已經被關閉。（圖／翻攝自claireccc___0715 IG）

據週刊報導，2013年錢帥君就傳出有新歡，傳出與房地產業的郭男交往，但錢帥君否認接受對方金援，隔幾年才鬆口身邊出現「不錯的對象」，2018年媒體拍到她搭名車到貴族幼兒園接小孩下課，錢帥君才不再否認已為人母，並傳出她和郭男生下兩個孩子，一家四口生活幸福豪奢。

未料，近日傳出郭男因捲入洗錢案逃亡，還傳出有高層曾到招待所等八卦，據《自由時報》報導，第一時間求證錢帥君此事，對方已讀未回，昨天則是一口氣關閉過去曾分享不少生活近況的臉書、IG，看似人間蒸發，好友過去曾標註她的照片也都不見，資深媒體人林裕豐則透露郭男的賺錢手段，疑似和「做博弈、做洗錢、做匯兌」有關，並開機房做視訊對賭，但對此，錢帥君本人都暫無回應。