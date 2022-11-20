香港知名模特兒陳祉妤外型優雅高䠷，被公認是「香港十大名模」，她與男星彭文堅的婚姻為人所熟知，最終因男方偷腥而離婚，47歲的陳祉妤爆出低調再婚，新郎是電視台新科主席許濤，嫁進豪門。最近恰逢陳祉妤的49歲生日，由於丈夫許濤平時的工作比較忙碌，因此陳祉妤也是邀請了一些好朋友，在香港某星級酒店，舉辦了一場小型生日聚會。

陳祉妤的生日聚會小而美，但氛圍烘托得恰到好處，蛋糕、香檳、氣球、彩帶等都一應俱全，久未露面的陳祉妤依舊風韻猶存，皮膚緊緻、身材控制得宜，同時能見到她身穿一件款式簡單的紅色圓領毛衣，搭配了一條淺色牛仔褲和一雙白色運動鞋，簡單低調的打扮，風采不減當年。

陳祉妤穿著簡單低調，美貌與身材堪比當年。(圖/微博)

陳祉妤不常與丈夫同框，平常分享照片都是日常生活。(圖/微博)

不少網友都在感嘆：陳祉妤真的是把低調進行到底。當了兩年多的TVB主席夫人，幾乎很難看到她和丈夫同框出鏡，也看不到她出現在TVB電視台。平時分享的照片，很多都是生活動態，偶爾曬出的一些人像照，她也不會穿金戴銀，打扮特別隨性。

而回想陳祉妤為人所熟知的上一段婚姻，充滿了無奈與坎坷，她2009年為了給罹癌的父親沖喜，決定跟交往4年的星男友彭文堅結婚，未料丈夫偷腥，婚姻在3年後仍是破局，如今她嫁入豪門，日子相當過得愜意優雅、婚姻幸福美滿。